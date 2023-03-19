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20 مليون مكالمة تلقاها “العمليات الأمنية” العام الماضي.. وهذه أكثر المناطق تبليغا

20 مليون مكالمة تلقاها “العمليات الأمنية” العام الماضي.. وهذه أكثر المناطق تبليغا

20 مليون مكالمة تلقاها “العمليات الأمنية” العام الماضي.. وهذه أكثر المناطق تبليغا
٠٣:١٩:٢٣ م، الأحد، ٢٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية استقبال أكثر من 20 مليون مكالمة خلال العام الماضي، على رقم الطوارئ الموحد (911)، في مراكز الرياض ومكة المكرمة والشرقية.

أكثر المناطق

وأوضح حساب المركز الرسمي بموقع التدوينات الصغيرة في “تويتر” خلال استعراض إنجازات المركز في عام 2022م، أنه استقبل العديد من المكالمات موزعة كالتالي:

1- في الرياض 10.427.170 مكالمة.

2- مركز مكة المكرمة 8.809031 مكالمة.

3- في المنطقة الشرقية استقبل المركز 1.637.492 مكالمة.

وبذلك يكون المركز قد أستقبل في جميع فروعه 20.873.693 مكالمة .

البرامج التدريبية

وأشار المركز أيضا إلى أنه خلال العام الماضي استقبل 74 وفدًا، إضافة إلى مشاركة المركز في معارض داخلية وخارجية وبلغت (29) مشاركة.

وبلغت البرامج التدريبية التي أقامها المركز 5 برامج تدريبية استفاد منها (2.781) متدربًا ومتدربة ، من (40) جهة أمنية وحكومية .

وكان أبرز أحداث عام 2022 ، تدشين مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بالمنطقة الشرقية .

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الأمنية السعودية العمليات الامنية المملكة مركز العمليات الأمنية

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