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بسبب أمطار عسير.. الانهيارات الصخرية تتسبب في إغلاق عقبة ضلع احترازيًا
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بسبب أمطار عسير.. الانهيارات الصخرية تتسبب في إغلاق عقبة ضلع احترازيًا

بسبب أمطار عسير.. الانهيارات الصخرية تتسبب في إغلاق عقبة ضلع احترازيًا

بسبب أمطار عسير.. الانهيارات الصخرية تتسبب في إغلاق عقبة ضلع احترازيًا
٠٣:٤٨:٣٥ م، الإثنين، ٢١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أعلنت فرق الصيانة بفرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية أنها باشرت بالتعاون مع الجهات المعنية بإزالة آثار الأمطار بمنطقة عسير.

وأوضحت أنها باشرت أعمال الصيانة والنظافة وإزالة الآثار ورفع الصخور المتساقطة عن طريق المركبات في عقبة ضلع، بعدما تسببت الأمطار والسيول المتواصلة منذ صباح الأمس، في حدوث انهيارات صخرية.

تعطيل حركة سير المركبات

وأكدت أن الانهيارات الصخرية أدت إلى تعطيل حركة سير المركبات وإغلاقها احترازياً وتحويل السير لطرق بديلة للقيام بأعمال الصيانة.

أمطار من متوسطة إلى غزيرة

فيما هطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، شملت مدينة أبها ومحافظات “محايل وخميس مشيط والمجاردة وبارق والبرك والحريضة وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص والحرجة ورجال ألمع”.

وشملت الأمطار مراكز مركزي بللحمر والشعف وعقبتي ضلع والصماء، ارتوت على إثرها الأودية والشعاب، ولا زالت السماء ملبدة بالغيوم.

تنبيه متقدم من عواصف وأمطار غزيرة

وأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً عن تكون عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاط في الرياح السطحية وانعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة، مشيرَا إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

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أخبار السعودية أمطار غزيرة الانهيارات الصخرية السيول الطقس عسير وزارة النقل

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