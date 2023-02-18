لن تصدق ما حدث لسائق حفار سقط عليه عقار في زلزال تركيا (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي نهاية غير متوقعة لسائق حفار في مدينة أنطاكيا، عقب وقوع الزلزال المدمر في تركيا.

نجاة الحفار:

ويظهر الفيديو قيام السائق بمهامه حيث انهار عليه المبنى، لكن كتبت له النجاة بحسب ما تناقلته وسائل إعلام.

وبحسب الفيديو فقد انهار المبنى فجأة على الحفار، حيث غطّاه الركام، حينما كان يباشر مهامه بجوار طريق سريع تجري عليه السيارات.

تحرك القشرة الأرضية:

من ناحية اخرى أكد مدير الحد من مخاطر الزلازل في “آفاد” أورهان تتار، أن قشرة الأرض اهتزت بشدة لمدة دقيقتين أثناء الزلزالين، يتراوح عمق هذين الزلزالين ما بين 8.5 و10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وأوضح أنه بحسب المعلومات الواردة فإن القشرة الأرضية تحركت بواقع 7.3 أمتار بفعل زلزال قهرمان مرعش.

أبقار وأغنام:

وثق مقطع فيديو تناقلته وسائل إعلام تركية عملية إنقاذ للعديد من رؤوس الماشية العالقة تحت الأنقاض في الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في الإثنين من الاسبوع الماضي.

ويظهر الفيديو قيام فرق الإنقاذ التركية بالعمال على انتشال وإنقاذ رؤس الماشية في المناطق المنكوبة من الزلزال جنوبي تركيا.

وتظهر في الفيديو عدد من الأبقار التي كانت تحت الأنقاض وكيف بدا عليه التعب والهزال، حيث اسعفها سريعا رجال الإنقاذ بتقديم المياه.

وقام رجال الإنقاذ أيضا بانتشال عدد من الأغنام التي كانت عالقة ليدل على مدى الرحمة والعناية بالحيوانات التي حرص عليها فريق الإنقاذ.

اقرأ أيضا:

عجائب رحمة الله.. طائر ينقذ أسرة من الزلزال المدمر في تركيا بشكل عاجل