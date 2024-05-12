الأحد، 04 ذو القعدة 1445 ، 12 مايو 2024

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شاهد.. أمطار غزيرة وسيول وتدفق للشلالات بالطائف

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سيول وأمطار الطائف
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وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول وتدفق الشلالات في أحياء جنوب الطائف، بعد هطول أمطار الخير على المنطقة.

أمطار وسيول وشلالات الطائفاضافة اعلان

وأظهر مقطع فيديو مشاهد لتدفق السيول الهادرة ومياه الشلالات الغزيرة وسط السهول والهضاب جنوب الطائف.
فيما وثق مقطع فيديو آخر، هطول أمطار غزيرة وسيول بعد هطول أمطار غزيرة، جعلها الله أمطار خير وبركة.
وتفاعل الأهالي من الحالة المطرية في الطائف، وخرجوا للاستمتاع بالأجواء والتقاط الصور التذكارية.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة و مكة المكرمة، في حين تكون متوسطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك.

حالة الخليج العربي

 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، و شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الأوسط، و جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والجنوبي، و من نصف المتر إلى متر على الجزء الأوسط يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والجنوبي، و خفيف الموج على الجزء الأوسط يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، و شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط، و شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

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