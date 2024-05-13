الإثنين، 05 ذو القعدة 1445 ، 13 مايو 2024

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أصوات مدوية لحوت علق بشبكة صيادين ومحاولة لإنقاذه

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جانب من الفيديو
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وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة إكس وقوع حوت ضخم في شبكة نصبها عدد من الغواصين.

أصوات حوت بعدما علق بشبكة غواصين:

ويظهر مقطع الفيديو المتداول عددا من الغواصين يقومون بقطع حبال الشبكة أسفل سطح الماء والتي علق بها حوت ضخم.اضافة اعلان
كما يوثق مقطع الفيديو أصوات تبدو مرعبة ومدوية تحت عمق الماء والتي يصدرها الحوت أثناء عملية إنقاذه.

انقضاض حوت على سمكة قرش:

وفي وقت سابق أظهر مقطع فيديو، لحظة انقضاض حوت الأوركا - يبلغ من العمر 60 عامًا- على سمكة قرش بيضاء كبيرة وقتلها.
وظهر الحوت القاتل، المسمى صوفيا، وهو يهاجم سمكة القرش ويقضمها في إطار سلسلة لقناة "ناشيونال جيوجرافيك"، (كوينز). 

حوت الأوركا: 

وقال الدكتور كريس لوي لشبكة (ABC News): "إن الأوركا حيوانات ذكية جدًا. إنها قوية جدًا، وفي بعض الحالات، ربما تكون أقوى من سمكة القرش الأبيض".
ويعتقد العلماء أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تصوير حوت الأوركا وهو يقتل سمكة قرش بيضاء كبيرة.
وأضاف: "أعتقد أن ما نراه هو على الأرجح حالة شاذة. لا أعتقد أن هذا يحدث كثيرًا. كثيرًا ما نفكر في أسماك القرش البيضاء باعتبارها المفترس الأول في المحيط في حين أن الحيتان القاتلة هي في الواقع".

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