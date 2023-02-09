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هاشتاق “صيام الخميس” يتصدر الترند.. ومغردون: “الصوم يُبهج القلب”

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هاشتاق “صيام الخميس” يتصدر الترند.. ومغردون: “الصوم يُبهج القلب”

هاشتاق “صيام الخميس” يتصدر الترند.. ومغردون: “الصوم يُبهج القلب”

هاشتاق “صيام الخميس” يتصدر الترند.. ومغردون: “الصوم يُبهج القلب”
١١:٣٢:٢٢ ص، الخميس، ١٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

راج هاشتاق “صيام الخميس” على ترند المملكة، صباح اليوم، في الوقت الذي حث فيه مغردون على أهمية صيام هذا اليوم والاقتداء بسنة النبي الكريم وهديه صلى الله عليه وسلم.

وقال أحد المغردين: “من أكثر ما يحمِّس للصيام هذا الحديث: «كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به» أتشوّق لمعرفة كيف سيكون الجزاء من ملك الملوك الكريم، وإذا كان الجزاء منه فإنه يكرمك ويدهشك!”.

تغريدات عن أهمية الصوم وفائدته

واستشهدت مغردة بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي، قال فيه: “تُعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يُعرض عملي وأنا صائم.”

وتابعت ثالثة: “الصوم يوسع الصدر، ويُبهج القلب، ويغمر النفس بالفرح والسرور. مَن نزل به ضيق وهم وغم لا يدري ماسببه، أو يدري، يصوم ويرى تتابع الفرح عند فطره. وهذا الأمر عَلَمٌ من أعلام النبوة، وصدق الرسول فقد قال ﷺ: “للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه”.

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