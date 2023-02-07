بكم اشترى المواطنون من المجوهرات والسبائك والعملات الذهبية في 2022؟

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كشف تقرير حديث أن المستهلكين في المملكة اشتروا تقريبا 50.1 طن من المجوهرات والسبائك والعملات الذهبية خلال 2022 بقيمة 10.9 مليار ريال “2.9 مليار دولار”.

وأوضح التقرير أنه في مقابل ذلك اشترى المستهلكون 44.2 طن بـ9.6 مليار ريال “2.6 مليار دولار في عام 2021 بزيادة 13 في المائة من حيث القيمة، بحسب الاقتصادية.

إجمالي مشتريات السبائك والعملات الذهبية

وأشار التقرير إلى أن إجمالي مشتريات المواطنين من “مجوهرات بجانب سبائك وعملات ذهبية” بلغ 1.8 في المائة من الإجمالي العالمي البالغ 191.2 مليار دولار، احتلوا بها المركز العاشر عالميا.

وتوزعت المشتريات بين 37.9 طن مجوهرات، و12.2 طن من السبائك والعملات الذهبية في 2022، مقابل 33.3 طن و10.9 طن على التوالي في 2021.

وبشأن المجوهرات، احتل المستهلكون في المملكة المركز الخامس بنحو 2.2 مليار دولار “8.2 مليار ريال” خلال 2022، تمثل 1.8 في المائة من المشتريات العالمية البالغة 120.7 مليار دولار.

في الوقت نفسه، تصدرت الهند الترتيب بمشتريات 34.75 مليار دولار، ثم الصين بـ34.6 مليار دولار، ثم بر الصين الرئيس 33 مليار دولار، والإمارات 2.7 مليار دولار رابعا.

وبشأن السبائك والعملات الذهبية، حل المواطنون في الترتيب الـ15 بمشتريات 706 ملايين دولار “2.6 مليار ريال”، تشكل 1 في المائة من العالم البالغ إنفاقه 70.4 مليار دولار.

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