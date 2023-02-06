مواقيت الصلاة ليوم الثلاثاء.. 14 ساعة تفصل بين أذاني الفجر والعشاء بالرياض
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الثلاثاء، 16 رجب 1444 هجرية، الموافق 7 فبراير 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 5:00 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:57، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:56 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:48 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الثلاثاء 16 رجب 1444هـ كالتالي:
مواقيت الصلاة ليوم الثلاثاء
○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:38
المدينة – 5:41
الرياض – 5:13
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:35
المدينة – 12:36
الرياض – 12:08
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:50
المدينة – 3:48
الرياض – 3:19
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:14
المدينة – 6:11
الرياض – 5:43
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:44
المدينة – 7:41
الرياض – 7:13
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