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المعهد الصناعي برفحاء يفتح باب القبول في الدبلوم الثانوي والبرامج المهنية

المعهد الصناعي برفحاء يفتح باب القبول في الدبلوم الثانوي والبرامج المهنية

المعهد الصناعي برفحاء يفتح باب القبول في الدبلوم الثانوي والبرامج المهنية
٠٧:٢١:٢٨ م، الأحد، ١٤ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المعهد الصناعي الثانوي بمحافظة رفحاء، اليوم الأحد، بدء استقبال طلبات القبول والتسجيل المباشر للبرامج والدبلوم الثانوي، للفصل التدريبي الثالث لعام 1444هـ، ويستمر حتى الأربعاء 1444/08/16هـ.

وأوضح المعهد أن القبول المباشر سيكون في مقر المعهد في تخصصات دبلوم الكهرباء الصناعية، وميكانيكا السيارات، والتبريد والتكييف, مضيفاً أن برنامج المعاهد الصناعية لمدة فصل تدريبي واحد يشمل تشخيص أعطال وصيانة المكيفات، وميكانيكا السيارات، والتمديدات المنزلية.

وأشار إلى أن المتدرب سيحصل على مكافأة شهرية طوال مدة التدريب، ومنحة فرصة مواصلة التدريب في أولوية القبول في الكليات التقنية بالمملكة.

تخصصات جديدة

وفي وقت سابق، أعلن المعهد الصناعي الثانوي الأول بالمدينة المنورة، إتاحة التقديم في عدد من التخصصات الجديدة وتشمل التقديم تخصصات السيارات والميكانيكا العامة والكهرباء واللحام.

وأوضح المعهد أنه من مميزات هذه التخصصات، حصول الخريج على دبلوم المعهد الصناعي الثانوي، وكذلك حصول المتدرب على مكافأة شهرية مقدارها 790 ريالاً، كما أنه يمكن للخريجين فرصة مواصلة التدريب في الكليات التقنية.

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