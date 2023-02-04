الأرصاد تزف بشرى عن أجواء شهر رمضان.. وتوقعات بتقلبات الأسبوع القادم (فيديو)

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زف عقيل العقيل محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، بشرى سارة للجميع بشأن موعد شهر رمضان بالنسبة للأحوال الجوية، مشيرًا إلى أننا سنودع فصل الشتاء بعد أقل من شهر.

أجواء معتدلة

وقال: إنه من المتوقع أن تكون الأجواء معتدلة في شهر رمضان هذا العام، خاصة في نهايته، وبمرور السنوات سيكون رمضان أقرب إلى فصل الشتاء.

وأضاف: في الفترات الانتقالية يكون التذبذب في درجات الحرارة ما بين انخفاضٍ وارتفاعٍ، إضافة إلى تغير نشاط واتجاهات الرياح شمالاً وجنوبًا لذلك تحدث العواصف الرملية.

حالة مطرية

وأردف “العقيل”: يُتوقع أن تكون هناك حالة مطرية قادمة في الأسبوع المقبل، لكنها ستكون سريعة وخفيفة.

تقلبات جوية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، بيانا، يتوقع -بمشيئة الله تعالى- حدوث تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة من الاثنين الموفق 6 من فبراير وحتى الجمعة الموافق 10 من الشهر الجاري.

رياح وغبار

وأوضح بيان “الأرصاد” أن الحالة تشمل نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار من الاثنين حتى الأربعاء المقبل.

وذلك على مناطق الحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، والشرقية، وتبوك، والجوف، والرياض، والمدينة المنورة ومكة المكرمة.

وتصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم / ساعة وقد تتسبب في تكون عواصف ترابية تؤدي إلى العدام أو شبه انعدام في الرؤية الأفقية.

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ارتفاع الأمواج

ورصد التقرير توقعات بارتفاع الأمواج على الأجزاء الساحلية لمناطق تبوك ومكة والمدينة، تصل لأكثر من مترين ونصف المتر، وذلك من الثلاثاء وحتى الجمعة المقبل.

وفي سياق متصل، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم.

مكة المكرمة وتبوك:

كما تشمل حائل والحدود الشمالية، والجوف والأجزاء الداخلية من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة والباحة، ولا يستبعد تكوّن الصقيع على أجزاء من مناطق تبوك، الحدود الشمالية والجوف، والفرصة مهيأة لتكوّن الضباب على مرتفعات جازان، عسير والباحة.