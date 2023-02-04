تواصل- واس

تشارك المملكة ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بفعاليات المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم التي انطلقت اليوم بجمهورية مصر العربية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وتنظم الفعالية وزارة الأوقاف المصرية ومشاركة 58 دولة حول العالم، في إطار رسالة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم والعناية بكتاب الله وتحفيز حفظته.

رسالة سامية

وأكد وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد الأمين العام للمسابقة الدولية والمحلية للقرآن الكريم الشيخ سليمان بن فهد الخميس، أن مشاركة الوزارة في المسابقة يأتي اتساقاً مع رسالتها السامية في خدمة كتاب الله والعناية به وتحفيز حفظته تتويجاً لدعم وجهود القيادة الرشيد .

محكمًا للمشاركة

وأضاف أن الوزارة أوفدت محكماً للمشاركة في لجنة التحكيم لهذه المسابقة العالمية،وكذلك رشحت متسابقين اثنين من حفظة كتاب الله وممن تنافسوا في مسابقات عالمية وحققوا أرقاماً ومنجزات يفخر بها الوطن .

خدمة كتاب الله

وتأتي مشاركة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتؤكد أهمية دعم ومساندة الجهود التي تخدم كتاب الله وتشجيع حفظته في مختلف دول العالم، حيث تشارك الوزارة بتحكيم المسابقة وإيفاد متسابقين للمشاركة في المنافسة .

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