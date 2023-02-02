تنبيه مهم من التأمينات الاجتماعية بخصوص إصابات العمل

تواصل – فريق التحرير:

تفاعلت “التأمينات الاجتماعية” مع سؤال أحد المغردين والذي تساءل فيه عن طريقة التعامل حال وقوع حادث سير عند الذهاب إلى الدوام.

وأضافت في ردها على السؤال: “في حال وقوع إصابة عمل لا قدر الله يتم الإبلاغ عن طريق صاحب العمل من خلال حساب المنشأة في تأميناتي أعمال و سيتم بحث الاصابة والتحقق منها و إفادتكم وللمزيد من التفاصيل عن إصابات العمل ومنافع الاخطار المهنية يمكنك زيارة الرابط:

⁦http://bit.ly/3mOToTZ⁩

وفي وقت سابق، كشف الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن الصلاحيات الممنوحة لمفتشي التأمينات الاجتماعية.

وتشمل التفتيش الميداني لكل المجالات المتعلقة بتطبيق النظام واللائحة، وبخاصة التأكد من التحقق من صحة التسجيل لكل العمال لدى المنشأة وبأجورهم الحقيقية.

3 صلاحيات

وتتضمن الصلاحيات الممنوحة إلى مفتشي التأمينات الاجتماعية، وفق صحيفة “اليوم”، التالي:

-الدخول إلى مقر المنشأة في أثناء ساعات العمل لتحقيق المهام الموكلة إليهم.

-فحص السجلات والأوراق والملفات وأية وثائق أخرى لدى صاحب العمل لها علاقة بتطبيق النظام ولوائحه على العمال، والحصول على صور هذه المستندات إذا لزم الأمر.

-سؤال صاحب العمل أو ممثله أو العمال في أي من الموضوعات المتعلقة بمهمته، وله أن يحرر بها محضرًا إذا اقتضى الأمر ذلك.

نظام التأمينات الاجتماعية

ينظم الحقوق التأمينية والالتزامات والتعويضات ويسري على جميع العاملين في القطاع الخاص أو في الجهات الحكومية المشمولين بنظام العمل، بهدف توفير مورد مالي لهم عند انتهاء خدماتهم، مما يساهم في تحقيق الحماية التأمينية لهم وفق مبدأ التكافل الاجتماعي، ويتضمن هذا النظام فرعين، وهما:

-المعاشات

يتمتع بها المواطنون العاملون بالقطاع الخاص أو الجهات الحكومية المشمولين بنظام العمل، وكذلك أصحاب المهن الحرة، ويستحق في حال توافر الشروط النظامية عند ترك العمل بسبب التقاعد أو العجز أو غيرها من الحالات صرف معاش تقاعدي، أما في حالة الوفاة فيستمر الصرف للمستحقين عنه.

-الأخطار المهنية

يستفيد منها العاملون في القطاع الخاص أو الجهات الحكومية المشمولين بنظام العمل، وتقدم التعويضات المنصوص عليها بالنظام ولوائحه التنفيذية في حالات الإصابات الناتجة عن العمل.

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