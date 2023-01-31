رسميًا.. 22 و23 فبراير إجازة يوم التأسيس في كافة القطاعات

تواصل- فريق التحرير

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن يوم 22 فبراير القادم إجازة رسمية بمناسبة يوم التأسيس، وكذلك يوم 23 فبراير.

جاء ذلك في تغريدة أعاد نشرها من حساب وكالة الأنباء الرسمية “واس”، مشيرة إلى أن 22 فبراير يوم التأسيس عطلة رسمية لكافة القطاعات العام والخاص وغير الربحي.

وتابعت الوكالة، أن الإجازة أيضا تشمل يوم 23 غبراير للمشمولين بأحكام اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية بناء على المادة (128) من ذات اللائحة.

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وتأتي ذكرى الاحتفال الثاني بـ”يوم التأسيس” بعد صدور الأمر الملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- العام المـاضي بـأن يكـون الـ 22 من فبراير من كل عام يوما لذكرى تأسيس الدولة ويصبح إجازة رسمية.

ويعد يوم التأسيس مناسبة وطنية ذات طابع احتفالي تستحضر فيه المملكة قيادة وشعبا مسيرة 3 قرون مضت وما تحمله من أحداث ومواقف خلدتها كتب التاريخ والِّسير، وبرزت معالمها على امتداد الجزيرة العربية إذ لم تكن دولة وليدة بل تشكلت على مدى قرون ورسخت قواعد الدولة المتماسكة التي أرست الحكم وجعلت أمن المجتمع في مقدمة اهتماماتها مع خدمة الحرمين الشريفين وتحقيق رغد العيش للمجتمع.

ومرت المملكة بثلاث مراحل تأسيسية عبر التاريخ، حيث تأسست الدولة الأولى قبل أكثر من 3 قرون على يد الإمام محمد بن سعود- رحمه الله- وسطرت سجلاً حافلاً بالإنجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية التي عاشها أبناء الجزيرة العربية آنذاك.

ثم جاء تأسيس الدولة السعودية الثانية على يد الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود- رحمه الله- والتي استمرت حتى قام الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود- رحمه الله- عام 1902 بتأسيس الدولة السعودية الثالثة وتوحيدها باسم المملكة العربية السعودية.

وسار أبناؤه الملوك من بعده على نهجه في تعزيز بناء هذه الدولة ووحدتها حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله-، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.