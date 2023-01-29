الأحد، ٧ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
“الأرصاد” يتوقع طقسًا مستقرًا على معظم مناطق المملكة
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“الأرصاد” يتوقع طقسًا مستقرًا على معظم مناطق المملكة

“الأرصاد” يتوقع طقسًا مستقرًا على معظم مناطق المملكة

“الأرصاد” يتوقع طقسًا مستقرًا على معظم مناطق المملكة
٠٦:٥٦:٣٨ ص، الأحد، ٧ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس مستقر على معظم مناطق المملكة.

السماء غائمة على 5 مناطق

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة، والفرصة مهيأة لتكوّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، تتحول تدريجيًا جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة على مضيق باب المندب.

وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع يصل إلى أكثر من ثلاثة أمتار باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف الموج ومائج باتجاه مضيق باب المندب.

الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وجنوبية غربية إلى جنوبية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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