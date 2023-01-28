شؤون الحرمين تدشن برنامج صناعة الأصولي في عامه الثاني بالمسجد الحرام.. غداً

تواصل – واس:

يدشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، يوم غد الأحد، الدورة التأهيلية في علم أصول الفقه وتأهيل طلابه (صناعة الأصولي 2).

لطلاب العلم والباحثين

وتعد صناعة الأصولي من أهم مقومات الأمن الفكري، وحمايةٌ للمجتمع عامَّة وللشباب خاصَّة ووقايةٌ لهم مما يَرِدُ عليهم من أفكار دخيلة هدّامة.

كما يعد البرنامج الذي يعضد مشروع صناعة الأصولي، لطلاب العلم والباحثين بمادة علمية ترقى به ويكون الطالب ملماً ومحيطاً بأدوات وآليات الأصوليين لاستنباط الحكم الشرعي من أدلته الإجمالية، إضافة إلى التعريف بأهم فروع علم أصول الفقه، والوقوف على أهم معالم المدارس الأصولية المختلفة.

علم أصول الفقه وأثره

ويتحدث الرئيس العام خلال الدورة التأهيلية الثلاثاء القادم في محاضرة بعنوان “علم أصول الفقه وأثره في تنمية الملكة الفكرية التصحيحية”.

كما يتحدث الشيخ الدكتور سعد الشثري عن “الجدل الأصولي الفقه”، وسيتطرق فضيلة الشيخ الدكتور غازي العتيبي عن “مقدمة في دلالات الالفاظ” أما فضيلة الشيخ الدكتور حسن بخاري فسيلقى الضوء على (أصول فقه الحنفية)، وسيتحدث فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن القرني عن “علاقة علم الفقه بغيره من العلوم”.

أهمية صناعة الأصولي

وعرّف الرئيس العام في معرض شرحه لصناعة الأصولي بالقول بأنها تنمية الهيئة الراسخة في نفس الأصولي بحيث تمكِّنه من حسن التصور للمسائل والقواعد الأصولية، وجودة الاستدلال وصحة التنزيل.

وأوجز الرئيس العام أهمية صناعة الأصولي من خلال عدد من النقاط منها:

– أن موضوع صناعة الأصولي يحظى باهتمام بالغ لدى الأوساط العلمية، مع ما يجري في حياة الناس من تطورات هائلة، ونوازل متتابعة تحتاج إلى بيان أحكامها تخريجًا على القواعد الأصولية والمقاصد الشرعية.

– وكذلك جرأة كثير من غير المؤهلين في هذا الزمان بالتصدر للاستنباط من النصوص الشرعية، والإفتاء في الوقائع المستجدة والنوازل المعاصرة عبر وسائل الإعلام المختلفة، وأنها من أهم الوسائل لحفظ الدين الإسلامي الحنيف، وأهم الوسائل للدفاع عن أدلة الشريعة أمام الملحدين والمتشككين.

– إضافة إلى حاجة الدارسين والباحثين في تخصص الفقه المقارن وكذلك القضاة إلى الصناعة الأصولية.

الاطلاع على المذاهب

ويهدف البرنامج في مخرجاته إلى صناعة أصولي واسع الاطلاع على مذاهب وقواعد وضوابط الأصوليين، ذي نظرة شمولية وأدوات معاصرة، والمرجعية في الرسوخ العلمي في أصول الفقه بمختلف مدارسه، وضبط قواعده وضوابطه، والتمرس على توظيف تطبيقاته على المسائل المعاصرة.

كتاب (صناعة الأصولي)

وأصدرت الرئاسة العامة كتاب (صناعة الأصولي)، من إعداد الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وهو كتابٌ يؤسِّس لتمكين طلبة العلم في فن أصول الفقه، ويحتوي بين طياته على تعريف مفهوم صناعة الأصولي، وأهميتها، وضوابطها، ومهاراتها، وآثارها، والعديد من المواضيع التي تشرح صناعة الأصولي الذي يعد من اهم العلوم الشرعية.