“التعليم”: حرمان 6 فئات من العلاوة السنوية للعام الجاري.. تعرف عليهم

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة التعليم عن الحالات التي لم يتم منحها العلاوة السنوية للعام المالي 2023، وذلك في منشور رسمي.

6 حالات محرومة من العلاوة السنوية

1- من كان يشغل المستوى الأول وتم تسكينه على “مساعد معلم” ووصل إلى نهاية السلم من المستوى الرابع يتم إبقاؤه في المستوى لمدة 5 سنوات قبل انتقاله إلى المستوى الذي يليه.

2- من كان يشغل المستوى الثاني وتم تسكينه على “مساعد معلم” ووصل إلى نهاية السلم من المستوى الخامس يتم إبقاؤه في المستوى لمدة 4 سنوات قبل انتقاله إلى المستوى الذي يليه.

3- من تمتع بإجازة غير مدفوعة الأجر خلال العام الميلادي 2022 بقدر ما تمتع به من الإجازة، توقف عنه العلاوة حتى يمضي سنة كاملة على الدرجة التي يشغلها في عام 2022.

4- الغياب بدون عذر لمدة 15 يومًا وأكثر خلال عام 2022.

5-من حصل على تقييم أداء وظيفي مرضي فما دون خلال عام 2022.

6- من لم يدرج له درجة تقييم الأداء الوظيفي للعام 1443 هجريًا.

وأضافت الوزارة في منشورها أنه جاري متابعة ومعالجة الحالات التي تحتاج إلى معالجة وإكمال ما يلزم.

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