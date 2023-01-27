واجهة أهل الرياض في الشتاء.. نزهتك اليوم في منتزه الثمامة البري للعوائل

تواصل- فريق التحرير:

يبحث البعض عن أماكن يمكن أن يقضي فيها يوم الإجازة، خاصة رفقة عائلته، حيث يحاول الخروج من الروتين اليومي وضغوط العمل ليوم يُنفّس فيه عن نفسه ويخرج من الروتين الأسبوع.

وفي هذه الفقرة التي تقدمها صحيفة “تواصل”، يوم الجمعة من كل أسبوع، لكل قرائها الكرام، والتي نرشح لكم فيها أحد الأماكن التي يمكنك أن تجد فيها غرضك وتقضي فيها وقتًا جميلًا يساعدك على الاستجمام والترفيه.

منتزه الثمامة البري للعوائل

يعتبر منتزه الثمامة البري للعوائل من أجمل الأماكن السياحة في الرياض التي تجذب عدداً هائلاً من الزَوار من كل بقاع المدينة ومن باقي الدول العربية، حيث يشكل المنتزه متنفس بري طبيعي ومكاناً ترفيهيا لجميع طبقات الأفراد في مدينة الرياض.

مساحة منتزه الثمامة

يقع المنتزه على مساحة إجمالية تبلغ نحو 370 كيلو متر مربع، حيث تقع المنتزه في الجهة الشمالية الشرقية من مدينة الرياض، حيث تبتعد المنتزه عن وسط الرياض بنحو 80 كيلو متر.

وتبعد عن مطار الملك خالد الدولي بمسافة تبلغ نحو 35 متر استمتع بزيارة منتزه الثمامة البري خلال جولة السياحة في الرياض.

مميزات المنتزه

1- يحتوي المنتزه على عدد كبير من المخيمات حيث يبلغ عددها نحو 121 مخيم.

2- يصلح لمختلف الفئات وكل مخيم يحتوي على خيام خاصة للرجال والنساء و يحتوي على مكان للطبخ.

3- دورات مياه ومغاسل.

4- يوجد في المخيمات كهرباء وإنارة.

5- يتوفر أيضًا أماكن للشوي.

6- تحتوي على مسلخ للمخيمات.

7- منطقة تشجير وتنسيق.

8- يوجد أماكن للنظافة والحراسات الأمنية.

9- يوجد أعمال خاصة بالصيانة.

محتويات منتزه الثمامة البري للعوائل

– يضم المنتزه نادي طيران.

– يوجد مدينة ترفيهية في منتزه الثمامة.

– كما يوجد مدينة للألعاب الرئيسية ومرافق للألعاب المائية.

– يوجد في المنتزه عالم الثلج.

– كما يوجد شارع المرجان الذي يضم مسرح الترفية والتعليم ومنطقة الإقامة والسكن ومنحدر جبلي.

– يحتوي على تصميم عام من المدينة الترفيهية من خدمات ومرافق حيوية.

– يشمل المنتزه متحف طبيعي وعربات معلقة.

– يحتوي على مخيمات برية، ومخيمات يومية عائلية.

– يعد مركز للمغامرات، مركز للشباب الرياضي والترفيهي.

– يوجد به مركز مخيمات الشباب ومركز الزوار ونادي الطيران.

– يوجد به مركز الملك خالد لأبحاث الحياة الفطرية.

أسعار مخيمات المنتزه

تختلف أسعار منتزه الثمامة البري للعوائل على حسب الفئة وعدد الخيام وعدد المواقع ولكن إجمالًا كالتالي:

الفئة ( أ )

تتضمن خيمة وموقع ليوم واحد بسعر 250 ريال

الفئة ( ب )

تتضمن 3 مواقع وخيمتين ليوم واحد بسعر 340 ريال

الفئة ( ج )

تتضمن 5 مواقع وخيمتين ليوم واحد بسعر 400 ريال

الفئة ( د )

تتضمن موقع واحد وثلاث خيم ليوم واحد بسعر

رقم منتزه الثمامة البري للعوائل

من أجل حصولكم على حجز سريع ومعلومات دقيقة بإمكانكم التواصل على الأرقام الخاصة بمنتزه الثمامة البري للعوائل

00966114100012

00966540093481

00966540093484

مواعيد منتزه الثمامة البري

يعمل على مدار 24 ساعة

المكان على الخريطة

يمكنك مشاهدة المكان على الخريطة والوصول إليه من خلال الضغط هنا

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