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“تاكسي بحري” للقضاء على الزحام المروري بالمنطقة الشرقية (فيديو)

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“تاكسي بحري” للقضاء على الزحام المروري بالمنطقة الشرقية (فيديو)

“تاكسي بحري” للقضاء على الزحام المروري بالمنطقة الشرقية (فيديو)

“تاكسي بحري” للقضاء على الزحام المروري بالمنطقة الشرقية (فيديو)
٠١:١٨:٥١ م، الخميس، ٤ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف المهندس فهد الجبير، أمين المنطقة الشرقية، عن أنه سيتم إطلاق “التاكسي البحري”، وعبّارات للمستويات البعيدة لنقل الركاب، من أجل تخفيف حركة الازدحام المروري على الشريط الساحلي.

وقال في ملتقى الاستثمار البلدي “فرص” الذي تستضيفه الرياض على مدى ثلاثة أيام، إن هناك خمس مدن تقع على شريط بحري لمسافة 80 كلم، يبدأ من الخبر، الدمام، القطيف، رأس تنورة، الجبيل، ويمتد إلى رأس الخير، وفي المستقبل يمتد إلى الأحساء، وبالإمكان أكثر وأكثر أن يمتد إلى جهات أخرى.

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وأضاف “هذا الشريط يشهد ازدحامًا، بسبب حركة الشاحنات، حيث يستقبل الميناء، 7 آلاف شاحنة يوميًا، مما يؤثر على الحركة، وعادة في المناطق الشريطية يصعب النقل المروري”.

حل واعد للمشكلة

وأشار الجبير إلى حل واعد للمشكلة يتمثل في إطلاق تاكسي بحري، وعبارات على مسافات بعيدة يتم استخدامها في التنقل، للمدن القريبة وهي من الاستثمارات المطروحة في الملتقى.

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وكانت الهيئة العامة للنقل بالمملكة أعلنت في العام الماضي عن مشروع النقل البحري للركاب بالمنطقة الشرقية، يوفر عددًا كبيرًا من الوظائف، ويساعد في توفير عائد كبير للدولة يصل الى 6 مليار ريال، بالإضافة الى استفادة ما يقارب من 2 مليون راكب بشكل سنوي من المشروع.

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