الحرمان من الطعام يضاعف الإصابة بالسمنة عند الأطفال 5 مرات

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لماذا نقلق كثيرًا عندما يُصاب أطفالنا بالسمنة؟ ولماذا يصيبنا الضيق عندما تؤدي السمنة إلى مشاكل صحية تؤثر على الحياة اليومية للأطفال؟

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مشاكل صحية بسبب السمنة

تشير العديد من الدراسات الطبية إلى أن السمنة أصبحت مشكلة متفاقمة بين الأطفال، وتقود الطفل إلى مواجهة مشاكل صحية وأمراض كانت في يوم من الأيام خاصة بالأشخاص البالغين مثل الضغط والكوليسترول، وقد تكون السمنة مسؤولة عن التسبب بـ:

– عدة أنواع من السرطان، بما في ذلك سرطان الثدي والمبيض والمريء والمعدة والبنكرياس والقولون والمستقيم والبروستاتا.

– سكتة دماغية.

– ضغط دم مرتفع

– توقف التنفس أثناء النوم

– داء السكري من النوع 2

– هشاشة العظام

وقد يتعرض الأطفال المصابون بالسمنة للمضايقة أو التنمر من أقرانهم. ويمكن أن يؤدي هذا إلى فقدان تقدير الذات وزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق. بحسب ما نشره موقع (ميديكال إكسبرس).

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الحرمان من الطعام قد يتسبب بالسمنة

كشفت دراسات وأبحاث أن الحرمان من الطعام في مرحلة الطفولة قد يؤدي إلى السمنة، فعندما تحرم طفلك أو تعاقبه بمنعه من تناول أطعمة يحبها، يزيد من رغبته في تناولها وقد يلجأ الطفل بتناولها بكميات كبيرة جدًا خفية.

أكد هذا المعنى دراسة أجريت في عام 2017، وجدت أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و10 سنوات ويعيشون في منازل لا تتوفر فيها الأطعمة الصحية بسهولة، هم أكثر عرضة للإصابة بالسمنة بخمس مرات من أولئك الذين يعيشون في منازل بها طعام كاف.

وكشفت نتائج الدراسة، أن الأطفال في الأسر التي تواجه مشكلة ندرة الغذاء، يأكلون الطعام عندما لا يكونون جائعين، وكانوا أكثر عرضة لتناول خمس وجبات خفيفة أو أكثر في اليوم، وهو ما يُسمى بـ”فرضية التأمين”.

إذًا؛ فالأطفال الذين لا يمكنهم الحصول على الطعام بشكل منتظم، يأكلون أكثر عندما يتوفر الطعام لتخزين الطاقة ولتجنب الجوع عند انقطاع الطعام.

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“الأكل العاطفي“

كما أن البيئة النفسية والعاطفية السلبية عند الأطفال تؤدي إلى السمنة، حيث تشير دراسات طبية إلى أن الدخل المنخفض، وعدم القدرة على الحصول على الطعام المغذي أو تحمله، والضغط الناجم عن نقص الدخل والغذاء، يؤدي إلى السمنة.

ومن إحدى طرق حدوث ذلك الإفراط في تناول الطعام للتعامل مع الاجهاد، ما يُعرف بـ “الأكل العاطفي”، أي عندما نستخدم الطعام لتهدئة أنفسنا أو لجعلنا نشعر بتحسن.

وتؤكد الدراسة أن الأطفال يتأثرون بذلك بشكل خاص؛ لأنهم في طور تطوير عادات ستستمر حتى مرحلة البلوغ. وإذا أكل الأطفال أطعمة مريحة لتقليل الضيق وأصبحت هذه عادة، فسيستخدمون نفس الإستراتيجية للاستجابة للتوتر في المستقبل، وبمرور الوقت قد يؤدي ذلك إلى السمنة.

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