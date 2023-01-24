وزير “الشؤون البلدية”: طرح 37 ألف فرصة استثمارية بـ 7 مليارات ريال (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

قال وزير الشؤون البلدية والإسكان، إن هناك 5 وجهات حكومية بدأت الآن في جرد أصولها وهناك 60 ألف مستثمر دخلوا للموقع ونتعلم منهم التحديات.

وأضاف خلال كلمته في منتدى “الاستثمار البلدي”، أنه تم طرح 37 ألف فرصة استثمارية بقيمة 7 مليارات ريال وهناك ألف فرصة تأجير مؤقت.

وتابع: “مجلس الوزراء خول وزير البلدية بعض الأصول لتشجيع إقامة الفعاليات وكذلك المستثمرين كما أن المستثمرين يحتاجون إلى المرونة”.

كان وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان أعلن إقامة النسخة الثانية من ملتقى الاستثمار البلدي “فرص” في المدة من 24 إلى 26 يناير في مركز المعارض والمؤتمرات في بالرياض.

أهداف ملتقى الاستثمار البلدي

ويهدف الملتقى إلى رفع إسهام القطاع الخاص في تنمية المدن؛ من خلال تحفيز الاستثمارات المحلية، واستقطاب استثمارات خارجية تسهم في رفع جودة الحياة في المدن، وتمكين تحقيق الإستراتيجيات القطاعية والمناطقية.

وأوضح وكيل الوزارة المشرف العام على الملتقى المهندس خالد بن محمد الدغيثر، أن الملتقى يتضمن أكثر من 25 جلسة حوارية يشارك فيها عدد من القيادات والمختصين، و50 ورشة عمل متخصصة، وعرض أكثر من 5000 فرصة استثمارية تناسب جميع شرائح المستثمرين بمختلف الأنشطة الاقتصادية.

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