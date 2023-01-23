الأرصاد: أمطار على الرياض ومكة حتى هذه الأوقات

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيها، يتوقع -بمشيئة الله تعالى- استمرار حالة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة الرياض، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة الدوادمي، والقويعية، وعفيف، وتستمر حتى الساعة 12 من اليوم الثلاثاء الموافق 25 من يناير.

مكة المكرمة والحدود الشمالية

وتوقع “الأرصاد” استمرار حالة سقوط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة الحدود الشمالية، تشمل رفحاء، والعويقيلة، وتستمر حتى الساعة 10 صباح اليوم.

كما نوه “الأرصاد” باستمرار هطول أمطار رعدية على منطقة مكة المكرمة، وتشمل أضم، وميسان، والطائف، والعرضيات، وتستمر حتى الثامنة مساء اليوم، وعلى الخرمة، والمويه، وتربة، ورنية، حتى التاسعة مساءا.

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أمطار على جازان وعسير

وأفاد مركز الأرصاد، في تنبيهات متوالية، بتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من منطقة جازان، تشمل الحرث، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، والفطيحة، وفيفا، وهروب.

وتستمر الحالة حتى الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، ويصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدن في مدى الرؤية.

وشملت التنبيهات أجزاء من منطقة عسير، وتضم أبها، والمجاردة، وبارق، رجال ألمع، ومحايل عسير، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءا.