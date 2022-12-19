وزير الخارجية يفتتح المبنى الجديد لسفارة المملكة في «عشق آباد»

تواصل – واس:

افتتح صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، مبنى سفارة المملكة في تركمانستان، بالعاصمة عشق آباد، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان رشيد ميريدوف، وذلك على هامش زيارة سموه الرسمية لتركمانستان.

ولدى وصول سموه إلى مقر السفارة، قام بقص شريط الافتتاح، وإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية إيذاناً بافتتاح مبنى السفارة.

عقب ذلك، تجول سمو وزير الخارجية ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان في أرجاء السفارة، واطلع على ما تشتمل عليه من مرافق وأقسام.

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