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وزير الخارجية يفتتح المبنى الجديد لسفارة المملكة في «عشق آباد»

وزير الخارجية يفتتح المبنى الجديد لسفارة المملكة في «عشق آباد»

وزير الخارجية يفتتح المبنى الجديد لسفارة المملكة في «عشق آباد»
٠٦:٥٣:١٤ م، الإثنين، ٢٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

افتتح صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، مبنى سفارة المملكة في تركمانستان، بالعاصمة عشق آباد، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان رشيد ميريدوف، وذلك على هامش زيارة سموه الرسمية لتركمانستان.

ولدى وصول سموه إلى مقر السفارة، قام بقص شريط الافتتاح، وإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية إيذاناً بافتتاح مبنى السفارة.

عقب ذلك، تجول سمو وزير الخارجية ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان في أرجاء السفارة، واطلع على ما تشتمل عليه من مرافق وأقسام.

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الكلمات الدلالية:
تركمانستان عشق آباد وزارة الخراجية وزير الخارجية

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