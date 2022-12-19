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براتب 3500 ريال.. «سرب» يفتح باب التسجيل في برنامج قائد قطار المشاعر
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براتب 3500 ريال.. «سرب» يفتح باب التسجيل في برنامج قائد قطار المشاعر

براتب 3500 ريال.. «سرب» يفتح باب التسجيل في برنامج قائد قطار المشاعر

براتب 3500 ريال.. «سرب» يفتح باب التسجيل في برنامج قائد قطار المشاعر
١١:١٠:٣٢ ص، الإثنين، ٢٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير

أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية (سرب) عن فتح باب التسجيل في برنامج قائد قطار المشاعر المقدسة.

واشترط المعهد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى

-قائد قطار المشاعر المقدسة.

 الشروط

 -أن يكون المتقدم سعودي / سعودية الجنسية.

-حاصل على شهادة دبلوم الكلية المتوسطة أو ما يعادلها.

 -درجة القياس عن 60% فما أعلى.

 -اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.

 -لائق طبياً.

 -العمر من 18 – 26 سنة.

 -المستوى المطلوب في اللغة الإنجليزية (IELTS level 4) أو ما يعادلها.

المزايا

 -التوظيف في مهنة قائد قطار بعد اجتياز البرنامج التدريب.

 -مكافأة 3,000 ريال أثناء التدريب.

 -الحصول على كافة مزايا الموظف من تسجيل في التأمينات والتأمين الطبي.

مدة التدريب

 -عام.

مكان التدريب:-

 -مكة المكرمة.

موعد التقديم

 متاح التقديم حتى 22 ديسمبر 2022، على أن تكون  بداية التدريب يوم الأحد 8/1/2023.

طريقة التقديم

عبر الرابط التالي: (اضغط هنا)

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