مشروع قانون يمنع الأقل من 18 عامًا من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

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اقترح نائب جمهوري بولاية تكساس الأمريكية، مشروع قانون يحظر على الأطفال دون الـ 18 عامًا بالولاية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

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وسائل التواصل الاجتماعي تشبه السجائر

ويطالب النائب الجمهوري عن ولاية تكساس جاريد باترسون عدم السماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 18 عامًا، مشبهًا وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام السجائر قبل اعتبارها غير آمنة على نطاق واسع في الستينيات.

وتتطلب معظم منصات التواصل الاجتماعي البارزة مثل فيس بوك” و”إنستجرام” أن يكون عمر المستخدمين 13 عامًا، لكن ليس لدى أي منهما نظام للتحقق من عمر المستخدم.

وسيجبر مشروع القانون، شركات وسائل التواصل الاجتماعي على التحقق من عمر المستخدم بمعرّف يحمل صورة، مع السماح للآباء أيضًا بطلب حذف حسابات أطفالهم من المواقع.

وسيكون أمام شركات وسائل التواصل الاجتماعي 10 أيام كحد أقصى لحذف ملف تعريف الطفل، وفقًا لمشروع القانون.

وقال جريج سينديلار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تكساس للسياسات العامة في بيان: “يمكن إثبات الأضرار التي تسببها وسائل التواصل الاجتماعي للقصر ليس فقط في البحث الداخلي لشركات وسائل التواصل الاجتماعي التي تصنع هذه المنتجات المسببة للإدمان، ولكن في معدلات الاكتئاب والقلق وحتى الانتحار التي نراها بشكل هائل والتي نشهدها الأطفال المصابين”.

وأضاف: “نحن ممتنون للغاية لقيادة النائب جاريد باترسون في الحفاظ على سلامة هؤلاء السكان الثمينين، وتدعم (المؤسسة) تمامًا حظر الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي للقصر لمنع الأضرار الدائمة لوسائل التواصل الاجتماعي من تدمير الجيل القادم من تكساس”.

وقالت “فوكس نيوز ديجتال” إنها تواصلت مع “فيس بوك” و”تويتر” للتعليق على مشروع القانون المقترح ولم تتلق ردًا على الفور.

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تأثير سلبي على الصحة العقلية للمراهقين

وجدت دراسة أجرتها صحيفة “وول ستريت جورنال” في العام الماضي، أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي له تأثير سلبي على الصحة العقلية للمراهقين.

وقال 40 في المائة من المراهقين إن هدفهم الوحيد للنشر على وسائل التواصل الاجتماعي هو الظهور بمظهر جيد للآخرين، بينما قال 32 في المائة من المراهقات إن استخدام “إنستجرام” أدى إلى تفاقم حالة انعدام الأمن في أجسادهن.