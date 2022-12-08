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بُشرى لسكان هذه المناطق.. خبير طقس يتوقع خريطة الأمطار المتساقطة على المملكة
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بُشرى لسكان هذه المناطق.. خبير طقس يتوقع خريطة الأمطار المتساقطة على المملكة

بُشرى لسكان هذه المناطق.. خبير طقس يتوقع خريطة الأمطار المتساقطة على المملكة

بُشرى لسكان هذه المناطق.. خبير طقس يتوقع خريطة الأمطار المتساقطة على المملكة
٠٩:١٦:٤٨ ص، الخميس، ١٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، استمرار الحالة المطرية السابعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة وتساقط أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة مع حبات برد على أجزاء ومناطق من المملكة.

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«الحصيني» يبشر أهالي الرياض وهذه المحافظات

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أنه يبشر أهالي الرياض ومحافظات، «شقراء والمحمل والدوادمي وساجر والشعيب والمجمعة والعيينة والدرعية ورماح والمزاحمية والخرج» وما حولها، بالسيل والأمطار، وذلك بداية من غد الجمعة وحتى ليلة الأحد، من شرق القصيم إلى الخرج.

هطول أمطار متفرقة على 7 مناطق

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة إلى غائمة جزئيًا مع فرصة هطول أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق الشرقية، والرياض والقصيم، كذلك على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

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سحب رعدية ممطرة

 في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، كذلك على الأجزاء الشمالية الشرقية من المملكة.

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استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية مثيرة للأتربة والغبار.

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