هل يتطلب تحويل تصريح القيادة فحص طبي؟ «المرور» يجيب

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أكدت الإدارة العامة للمرور، أهمية مراجعة مدرسة القيادة والتقدم بطلب استبدال تصريح القيادة في حالة الرغبة في ذلك.

جاء ذلك في رد من المرور على سؤال مغرد قال فيه “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يتطلب فحص طبي لتحويل تصريح القيادة إلى رخصة قيادة وشكرا؟

وأجابت الإدارة العامة للمررو، بقولها “مرحباً بك، تفضل بمراجعة مدرسة القيادة والتقدم بطلب استبدالها برخصة قيادة. نشكر تواصلك”.

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بدء الفصل الدراسي الثاني.. تعرّف على مواعيد الإجازات المطوّلة

وفي وقت سابق، أصدرت الإدارة العامة للمرور، توجيهًا مهمًا للطلاب والطالبات مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني.

وأوضحت على حسابها في «تويتر»، أنها توجه الطلاب والطالبات بضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات المتعلقة بركوب الحافلات.

وأكدت أن الالتزام بالتعليمات والإرشادات المتعلقة بركوب الحافلات يسهم في زيادة وعيهم ويعزز السلامة المرورية أثناء تنقلاتهم.

وانطلق اليوم، الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية، والذي يستمر لمدة 3 أشهر، حتى يوم الخميس الموافق 2-3-2023م ويتخلله 3 إجازات.

وأعلنت وزارة التعليم عن عودة طلاب وطالبات جميع المراحل الدراسية في مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي إلى مقاعدهم الدراسية، اليوم الأحد.

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