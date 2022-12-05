الإثنين، ١١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
منها الشرقية والقصيم.. «الأرصاد» يتوقع تساقط أمطار غزيرة على هذه المناطق
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منها الشرقية والقصيم.. «الأرصاد» يتوقع تساقط أمطار غزيرة على هذه المناطق

منها الشرقية والقصيم.. «الأرصاد» يتوقع تساقط أمطار غزيرة على هذه المناطق

منها الشرقية والقصيم.. «الأرصاد» يتوقع تساقط أمطار غزيرة على هذه المناطق
٠٧:٢٣:٤٩ ص، الإثنين، ١١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على الأجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية والقصيم، قد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من تلك المناطق.

السحب الرعدية الممطرة

 في حين تتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

تكوّن الضباب ساعات الصباح الباكر

 كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق الشرقية والحدود الشمالية والجوف وتبوك والمدينة المنورة، كذلك مرتفعات مكة المكرمة وعسير.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 35 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي، وبسرعة 15- 30 كيلو متر في الساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15- 30 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى المتر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الخليج العربي

 فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10- 20 كيلو متر في الساعة، وارتفاع الموج من ربع المتر إلى المتر، وحالة البحر خفيف الموج.

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