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قاذفات روسيا النووية تتحرك على حدود أوكرانيا.. ماذا يحدث؟
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قاذفات روسيا النووية تتحرك على حدود أوكرانيا.. ماذا يحدث؟

قاذفات روسيا النووية تتحرك على حدود أوكرانيا.. ماذا يحدث؟

قاذفات روسيا النووية تتحرك على حدود أوكرانيا.. ماذا يحدث؟
١١:٢٢:٣٠ م، الخميس، ٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الخميس، عن رصد قاذفات نووية روسية علي حدود أوكرانيا.

وتفصيلا، أوضح أوليكسي هروموف، نائب رئيس مديرية العمليات الرئيسية لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الخميس، إن القاذفات النووية من طراز Tu-95MS شوهدت في المجال الجوي لثلاث مناطق منفصلة.

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وتابه أن هذه القاذفات شوهدت في أقاليم ساراتوف وسامارا وأورنبورج الروسية، فقد شوهدت أيضًا في المجال الجوي فوق المنطقة الشرقية لروسيا وفوق بحر بارنتس.

وتابع هروموف: “هناك تهديد بضربات صاروخية للعدو على البنية التحتية الحيوية لأوكرانيا والمنشآت العسكرية في المستقبل القريب. الهدف من أفعال العدو هو إثارة الذعر بين السكان لزعزعة الوضع الداخلي”، لصحيفة” نيو فويس أوف أوكرانيا”.

وواصل هروموف تصريحاته قائلا إن “أطقم طائرتين بعيدتي المدى من طراز IL-78 كانا يتدربان على التزود بالوقود في الجو. طيران النقل العسكري للدولة المعتدية قام بمهمة نقل الأفراد والأسلحة والمعدات العسكرية ومخزونات المواد والوسائل التقنية إلى مطارات ميليروفو وروستوف-أون-دون-سنترال وتاجانروج”.

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الكلمات الدلالية:
أوكرانيا روسيا قاذفات روسية كييف

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