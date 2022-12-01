«هيئة العقار» تضبط 4293 مخالفة لضوابط الإعلانات و تحليل الأسواق

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أعلنت الهيئة العامة للعقار، أنها تمكنت من ضبط 4293 مخالفة لضوابط الإعلانات العقارية وضوابط تحليل أسواق العقار خلال شهر نوفمبر للعام الحالي 2022م.

أبرز المخالفات التي تضمنتها ضوابط الإعلانات العقارية

وأوضحت أن مخالفات ضوابط الإعلانات العقارية تضمنت عدم ذكر اسم المعلن وصفته «مالك، مفوض»، وعدم ذكر حدود وأطوال العقار والخدمات المتعلقة به، بينما تضمنت مخالفات ضوابط تحليل أسواق العقار إحداث تأثير من شأنه التسبب في إرباك للعموم، وعدم الموضوعية وعدم الحياد والمبالغة في الطرح.

هيئة العقار عالجت 2,147 مخالفة

وأوضحت الهيئة أنها عالجت 2,147 مخالفة، في الوقت الذي لا تزال 1,892 مخالفة تحت الإجراء، ووصل عدد النزاعات العقارية المنظورة في المركز السعودي للتحكيم العقاري 7 نزاعات عقارية، ورخصت الهيئة منصة عقارية إلكترونية، فيما حصلت 56 منشأة عقارية على تصنيف منشآت الوساطة العقارية.

عدد المسجلين في خدمة «عقاري»، بلغ 4448 مستفيدًا

وأضافت أن عدد المسجلين في خدمة «عقاري»، بلغ 4448 مستفيدًا، وبلغ عدد المنشآت العقارية المسجلة 288 منشأة عقارية، فيما تقدم للحصول على خدمة “معلن عقاري” 2990 طلبًا منها 249« للمنشآت، و2741 للأفراد»، وسجلّت خدمة التفاويض 873 تفويضًا عقاريًا إلكترونيًا، فيما استقبلت لجنة معالجة تسجيل أخطاء الملكية “ملكية” 70 اعتراضاً خلال شهر نوفمبر.

الهيئة ملتزمة بتطوير التشريعات العقارية

وأكدت الهيئة على التزامها بتطوير التشريعات العقارية التي تضمن استقرار السوق العقاري، والرقابة وضبط المخالفين؛ مشددة على ضرورة الالتزام بالأنظمة واللوائح والضوابط التنظيمية، مشيرةً إلى أنها تستقبل البلاغات عن المخالفات العقارية، وتتلقى الشكاوى التي ترد إليها من خلال منصاتها الرسمية.

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