توقعات باستمرار «أوبك» في خفض إنتاج النفط.. والكشف عن السبب

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تدرس منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” استمرار العمل بقرار خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا.

وقال مندوبين إنه كان من المقرر عقد اجتماع يوم الأحد المقبل 4 ديسمبر بالحضور الشخصي في مقر أوبك في فيينا، لكنه سيعقد الآن عن بعد، لتجنب إقحام وسائل الإعلام السلبية.

ولا يزال منتجو أوبك قلقين بشأن نقص محتمل في إمدادات النفط قد يظهر في الأسابيع المقبلة بفرض عقوبات جديدة على روسيا، حيث يسعى الغرب إلى معاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا.

توقعات بالحفاظ على إنتاج النفط

ومن المرجح أن يحافظ أعضاء أوبك على ثبات الإنتاج يوم الأحد بدلاً من زيادة الإنتاج حيث إن عمليات الإغلاق واسعة النطاق المفروضة في جميع أنحاء الصين لاحتواء أكبر تفشٍ لكوفيد في البلاد تهدد بتقويض آفاق النمو الاقتصادي العالمي.

كان وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان قد فند تقارير إعلامية من بينها صحيفة وول ستريت جورنال عن مناقشة زيادة الإنتاج، رافضًا بشكلٍ قاطع التقارير الأخيرة التي تفيد بأن المملكة تناقش مع منتجي منظمة “أوبك+” الآخرين حاليًا زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميًا، الأمر الذي أدّى لاستعادة سعر الخام جزءًا من مكاسبه التي خسرها منتصف اليوم.

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