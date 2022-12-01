البنوك الخليجية تحصل على 1.23 مليار دولار في 2021 بسبب هذا الأمر

تواصل – فريق التحرير:

نجحت البنوك الخليجية في الحصول على 1.23 مليار دولار كرسوم، لقاء أنشطة المصرفية الاستثمارية خلال العام الماضي 2021، بارتفاع 0.73 في المئة عن 2020، فيما شكلت السوق بالمملكة 43 في المئة من رسوم الصيرفة الخليجية بما يعادل 534.7 مليون دولار.

واستحوذت السوق الخليجية على نحو 88 في المئة من رسوم الصيرفة الاستثمارية التي تم تحصيلها من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ بلغت الرسوم المستحصلة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 1.4 مليار دولار في 2021.

وبلغت رسوم ترتيب القروض المجمعة 411.5 مليون دولار، وتشكل ثلث رسوم خدمات الصيرفة الاستثمارية بنسبة 33.3 في المائة.

249 مليون دولار رسوم ترتيب إصدارات السندات والصكوك

كما بلغت رسوم ترتيب إصدارات السندات والصكوك الخليجية 249 مليون دولار في 2021، أي أنها انخفضت 5.58 في المئة على أساس سنوي.

وسجلت ثلاثة من رسوم الأنشطة الرئيسة للمصرفية البنكية الاستثمارية في الخليج تراجعات في 2021، وهي أنشطة السندات والاندماجات والقروض، مع العلم بأن رسوم ترتيب الاكتتابات أنقذت أنشطة المصرفية الاستثمارية بعد إسهاماتها القوية في تعزيز أرباح القطاع المصرفي.

اقرأ أيضًا:

في ساعة واحدة.. البنوك المركزية الخليجية ترفع سعر الفائدة