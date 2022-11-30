شاهد.. سيول منقولة تحتجز مركبة غرب محايل عسير

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، وثق جريان السيول المنقولة غرب محايل عسير.

ووثق المقطع، احتجاز مركبة في سيول منقولة غرب محايل عسير، بعد هطول الأمطار الغزيرة على المنطقة.

في سياق متصل، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة،حائل،الحدود الشمالية، القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (تشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق).

اقرأ أيضا:

شاهد.. السيول ترسم لوحة فنية بديعة في وادي الحنو بشمال ينبع

في حين تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان، عسير والباحة ولا يستبعد تكون الضباب في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر على منطقة الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، المدينة المنورة،حائل وأجزاء من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 20-40 كم تصل إلى 55كم /ساعة على الجزء الأوسط مع السحب الرعدية وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج متر إلى مترين يصل إلى ثلاث أمتار مع السحب الرعدية على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج مع السحب الرعدية.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

اقرأ أيضا:

صباح اليوم.. شاهد جريان سيول وادي الأكحل جنوب المدينة المنورة