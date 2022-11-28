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حساب المواطن يوضح المستندات المطلوبة لإضافة التابعين من قبل الأرملة
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حساب المواطن يوضح المستندات المطلوبة لإضافة التابعين من قبل الأرملة

حساب المواطن يوضح المستندات المطلوبة لإضافة التابعين من قبل الأرملة

حساب المواطن يوضح المستندات المطلوبة لإضافة التابعين من قبل الأرملة
١١:٢٥:٣٠ ص، الإثنين، ٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

قال برنامج حساب المواطن، إنه بإمكان الأرملة إضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة.

جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المستفيدين، حول كيفية إضافة الأرملة للتابعين.

ورد الحساب قائلاً: “إنه بإمكان الأرملة إضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة وهي، صك حصر الورثة أو شهادة ميلاد التابعين أو بطاقة العائلة.

وأضاف أنه في حال عدم وجود تابعين للأرملة يلزم إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب وتشمل صك الملكية للسكن.

ومؤخرًا، أعلن برنامج “حساب المواطن” صدور “نتائج الأهلية” للدورة 61 (شهر ديسمبر 2022)، موضحًا أنه للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية.

البوابة الإلكترونية للبرنامج

وقال البرنامج، عبر حسابه في “تويتر”، صدرت نتائج الأهلية للدورة 61 (شهر ديسمبر 2022)، وللتحقّق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج.

دفعة نوفمبر

وكان برنامج حساب المواطن قد أودع قبل نحو أسبوعين، 3.5 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الستين 11.1 مليون مستفيد.

وبذلك أصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 137 مليار ريال.

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