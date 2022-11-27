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خبير طقس يتوقع حالة وسمية سادسة على هذه المناطق ويكشف موعدها
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خبير طقس يتوقع حالة وسمية سادسة على هذه المناطق ويكشف موعدها

خبير طقس يتوقع حالة وسمية سادسة على هذه المناطق ويكشف موعدها

خبير طقس يتوقع حالة وسمية سادسة على هذه المناطق ويكشف موعدها
٠٢:٤٩:٠٧ م، الأحد، ٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني؛ عن توقعه لحالة وسمية سادسة يومَي الثلاثاء والأربعاء 5 – 6 جمادى الأولى 1444هـ، على أجزاءٍ من مناطق: المدينة المنوّرة وتبوك والجوف والشمالية وحائل؛ تمتد إلى أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان والقصيم.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: قوة الحالة بالترتيب تبوك والمدينة المنوّرة؛ خاصة سواحلهما، فالجوف والشمالية.. غزارة مطر وسيول.

وفي وقت سابق، حذر “الحصيني” من فرصة هبوب رياح مغبرة اليوم على الطريق الرابط بين الرياض والمنطقة الشرقية وأجزاء من الغربية.

أمطار من خفيفة إلى متوسطة

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أنه من المتوقع أن تتساقط – بمشيئة الله- أمطار من خفيفة لمتوسطة على شمال المنطقة الشرقية ومرتفعات عسير وجازان، مع أجواء حارة نسبيًا لمعتدلة نهارًا على معظم أنحاء المملكة.

طقس إجازة نهاية الأسبوع

وأضاف أنه يتوقع طقس إجازة نهاية الأسبوع من الخميس إلى السبت أن تكون الأجواء حارة نسبيًا مع رطوبة نهارًا على معظم المناطق والخليج، معتدلة على الشمالية والمرتفعات الغربية والجنوبية.

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الكلمات الدلالية:
الأجواء الحصيني السعودية السعودية الآن حالة جوية

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