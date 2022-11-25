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توضيح مهم من «الموارد البشرية»: صرف إعانة التأهيل الأحد
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توضيح مهم من «الموارد البشرية»: صرف إعانة التأهيل الأحد

توضيح مهم من «الموارد البشرية»: صرف إعانة التأهيل الأحد

توضيح مهم من «الموارد البشرية»: صرف إعانة التأهيل الأحد
١٢:١٥:٣٣ ص، السبت، ٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن صرف إعانة التأهيل الشامل ستكون الأحد.

جاء ذلك ردا على سؤال لأحد المستفيدين، قال فيه: «متى تنزل إعانة التأهيل الشامل للشهر هذا وتاريخ صرفها بيكون ميلادي أو هجري؟».

صرف إعانة التأهيل الشامل

وقال الحساب: يتم صرف إعانة التأهيل الشامل بتاريخ 26 من كل شهر ميلادي وفي حال وافق تاريخ الصرف إجازة نهاية الأسبوع يتم الصرف في اليوم الذي يليه.

وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، تحدث عن زيادة رواتب الموظفين أضعاف خلال شهور، وذلك على هامش حديثه خلال ترؤسه ثالث جلسات منتدى الرياض الاقتصادي في دورته العاشرة اليوم الثلاثاء.

وقال «الراجحي»: «شفت أنا ناس بدأوا براتب معين، خلال سنتين راتبهم تضاعف 5 مرات، لأنهم أثبتوا انضباطهم وجديتهم بالعمل».

وأضاف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن أكثر من 2.2 مليون مواطن ومواطنة يعملون في القطاع الخاص وهو الرقم الأعلى تاريخيًا.

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