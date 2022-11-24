أهم 10.. جدة تغرق لا تخرجوا من بيوتكم .. وتنبيه مهم من حساب المواطن والعمالة الفلبينية

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس، والتي جاءت كالتالي:

عاجل.. مطار الملك عبدالعزيز يعلن تأجيل إقلاع بعض الرحلات بسبب هطول الأمطار الغزيرة

أعلن، قبل قليل، مطار الملك عبدالعزيز الدولي عن التواصل الدائم مع الناقلات الجوية للتأكد من المواعيد، وقال إنه تم تأجيل إقلاع بعض الرحلات بسبب هطول الأمطار الغزيرة.. المزيد هنا

عاجل.. إيداع 891 مليون ريال في حسابات مُستفيدي “سكني” لشهر نوفمبر

أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم الخميس، إيداع الدعم في حسابات مستفيدي “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و”الصندوق العقاري” لشهر نوفمبر 2022.. المزيد هنا

تنبيه مهم من حساب المواطن: الحالة الاجتماعية للمستفيد قد تتسبب في وقف صرف الدعم

قال برنامج حساب المواطن، إن الحالة الاجتماعية للمتقدم الرئيس يجب أن تتطابق مع حالته بسجلات الأحوال المدنية.. المزيد هنا

عاجل.. ولي العهد يعتمد التوجه التنموي لجزيرة دارين وتاروت ويوافق على إنشاء مؤسسة لتطوير الجزيرة

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ـ حفظه الله – بناءً على قرار مجلس الوزراء – عن اعتماد المزيد هنا

«الدفاع المدني»: تسجيل حالتي وفاة حتى الآن ونهيب بالجميع عدم الخروج إلا للضرورة

أعلنت الإدارة العامة للدفاع المدني أنه نتيجة الأمطار والسيول فقد تم تسجيل حالتي وفاة حتى الآن، وأنها تهيب بالجميع ضرورة أخذ الحيطة والحذر.. المزيد هنا

لا يفوتك.. ماذا حدث في جدة اليوم؟ (شاهد لحظة بلحظة)

شهدت اليوم جدة أمطار غزيرة وجريان للسيول، التي غمرت الشوارع والأحياء والأنفاق، حيث توقفت الحياة بشكل شبه تام، مع تعليق الدراسة أيضًا.. المزيد هنا

هل استقدام العمالة من الفلبين متاح حاليًا؟ «مساند» يجيب ويوضح خطوات توثيق العقود

أكدت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة “مساند”، أن الاستقدام للعمالة من الفلبين، متاح حاليا.. المزيد هنا

عاجل.. صحة جدة تنفي مايتداول عن حالات غرق في بعض المستشفيات التابعة لها

أصدرت “صحة جدة” بيانًا عاجلًا للرد على ما أثير حول غرق في بعض المستشفيات.. المزيد هنا

مشهد لم تره من قبل.. السيول تحول السيارات في شوارع جدة لسفن تجرفها الأمواج

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق غرق أحد الشوارع بسبب الأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت جدة اليوم الخميس.. المزيد هنا

أمانة جدة تعلن حالة الاستنفار القصوى .. ماذا يحدث؟

واصلت أمانة محافظة جدة مجهوداتها عبر خططٍ ميدانية على نطاق 16 بلدية فرعية ومراكز الإسناد؛ معلنة حالة الاستنفار القصوى بكامل تجهيزاتها بمشاركة نحو 2564 عاملا وموظفا ونحو 960 آلية ومعدة؛ تساندهم فرق العمل لرفع آثار الأمطار.. المزيد هنا