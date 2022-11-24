تطور مفاجئ.. بولندا تتخلي عن صواريخ باتريوت لصالح أوكرانيا

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طلبت بولندا، اليوم، من ألمانيا، إرسال قاذفات صواريخ باتريوت إلى أوكرانيا، بعد أن عرضتها برلين على وارسو، إثر سقوط صاروخ الثلاثاء الماضي، أصاب قرية على مسافة نحو 6 كيلومترات فقط من الحدود مع أوكرانيا، وأسفر عن مقتل مدنيين اثنين.

تنشر على حدودها الغربية

وقال وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك، عبر “تويتر”: “بعد مزيد من الهجمات الصاروخية الروسية، طلبت من ألمانيا نقل بطاريات باتريوت معروضة على بولندا إلى أوكرانيا ونشرها على حدودها الغربية”.

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المساعدة في إنقاذ أوكرانيا

واقترح بلاشتاك أن تتمركز أنظمة باتريوت على طول الحدود الغربية لأوكرانيا. واعتبر أن: “هذا سيجعل من الممكن إنقاذ أوكرانيا من مزيد من الإصابات وانقطاع التيار الكهربائي وزيادة الأمن على حدودنا الشرقية”، حسب “الشرق الاوسط”.

واتفق وزير الدفاع البولندي ونظيرته الألمانية، يوم الاثنين الماضي، على التعاون لتأمين المجال الجوي البولندي حيث عرضت برلين طائرات يوروفايتر الألمانية وأنظمة باتريوت للدفاع الجوي.