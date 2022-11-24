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الغذاء والدواء الأمريكية تجيز أول دواء يُؤخر تطور مرض السكري
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الغذاء والدواء الأمريكية تجيز أول دواء يُؤخر تطور مرض السكري

الغذاء والدواء الأمريكية تجيز أول دواء يُؤخر تطور مرض السكري

الغذاء والدواء الأمريكية تجيز أول دواء يُؤخر تطور مرض السكري
٠٢:٥١:٤٦ م، الخميس، ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أجازت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أول دواء يمكن أن يؤخر تطور مرض السكري من النوع الأول (T1D).

ويستهدف عقار «تيبليزوماب» (Teplizumab أو Tzield) مشكلات المناعة الذاتية التي تسبب المرض، بدلاً من أعراضه، ما يجعل الدواء يغير قواعد اللعبة. ويقول الخبراء، إن «تيبليزوماب» هو نوع من العلاج المناعي الذي يعمل من خلال معالجة السبب الجذري لمرض السكري بدلاً من أعراضه فقط.

آلية عمل الدواء

وتعتمد آلية عمل الدواء، على قيام الجهاز المناعي بعدم مهاجمة خلايا البنكرياس التي تنتج الإنسولين. وهذا ضروري للتحكم في مستويات الجلوكوز في الدم.

وفي مرض السكري من النوع الأول يصبح البنكرياس غير قادر على إنتاج الإنسولين، لذلك يتعين على الناس حقنه للحفاظ على مستويات السكر في الدم ثابتة.

وتتمثل أعراض داء السكري بالشعور بالعطش الشديد، وفقدان الوزن دون المحاولة، والتعب الشديد، ويمكن أن تظهر الأعراض بسرعة، خصوصًا عند الأطفال.

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