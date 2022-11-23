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الدفاع المدني يدعو لتوخي الحذر.. أمطار وسيول على منطقة مكة خلال ساعات

الدفاع المدني يدعو لتوخي الحذر.. أمطار وسيول على منطقة مكة خلال ساعات

الدفاع المدني يدعو لتوخي الحذر.. أمطار وسيول على منطقة مكة خلال ساعات
٠١:٥١:٤٠ ص، الخميس، ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

‏أعلنت فرق الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة جاهزيتها واستعداداتها الميدانية للتعامل مع أي بلاغات واردة إثر الحالة المطرية الحالية والمتوقعة على محافظات المنطقة، وسرعة الاستجابه لها، التي تتراوح من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة قد تؤدي إلى جريان السيول.

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وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع توخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والأودية وعدم محاولة تجاوزها.

وشددت المديرية العامة للدفاع المدني، على أهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

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أخبار السعودية أمطار الأرصاد الدفاع المدني الطقس حالة مطرية طقس مكة منقطة مكة

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