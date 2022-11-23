الأسطول الخامس الأمريكي: نشهد ازديادا للهجمات الإيرانية المؤثرة على المنطقة

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قال قائد الشؤون العامة في القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية في الأسطول الخامس تيم هوكينز اليوم: نشهد ازديادا للهجمات الإيرانية التي تزعزع الاستقرار وتؤثر على التجارة العالمية.

وأورد هوكينز: “نرى تصرفات إيران في المنطقة على أنه تهديد كبير بسبب ازدياد عدد صواريخها البالستية وطائراتها المسيرة”، حسب “الحرة”.

وأضاف أن البحرية الأمريكية تعمل على تعزيز الأمن البحري، لاسيما في باب المندب، ومضيق هرمز، فيما يؤثر هجوم الطائرات المسيرة على السفن، على حركة التجارة العالمية.

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هجوم متكرر على جنوب اليمن

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أعلنت في مايو الماضي، أنها تتحقق من أنباء عن هجوم استهدف سفينة جنوب غرب الحديدة في اليمن.

وأوضحت الهيئة أنها ترجح تعرض إحدى السفن التجارية لهجوم إرهابي عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، مشيرة إلى أن السفينة تعرضت لهجوم على بعد 34 ميلًا بحريًا «63 كيلو متر» جنوب الحديدة، ولم تكشف الهيئة عن السفينة المستهدفة أو الجهة المنفذة، في حين تجري مساعي لتجديد الهدنة.

وأكدت قيادة الأسطول الخامس الأمريكي، أنها على علم بتعرض سفينة لحادث في البحر الأحمر.