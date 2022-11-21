في حالة التسجيل لأول مرة متى يصرف دعم حساب المواطن؟ البرنامج يجيب

تواصل – فريق التحرير:

أكد برنامج حساب المواطن، أنه في حالة التسجيل لأول مرة في البرنامج وانطباق الشروط، فسيتم صرف الدعم بتاريخ 11 سبتمبر.

جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب “خدمة المستفيدين”، على سؤال مستفيد قال فيه : “أنا جديد على حساب المواطن والآن دخلت وصرت مؤهل متى أول دفعة راح تُصرف لي؟”.

وأجاب البرنامج بقوله “في حال انطبقت عليك معايير الاستحقاق سيتم صرف الدعم بتاريخ “11 ديسمبر “، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (اضغط هنا).

وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب المواطن 3.5 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الستين 11.1 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 137 مليار ريال.

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن 76% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1850 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة.

وبلغ عدد التابعين أكثر من 8.5 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 401 ألف مستفيد.

وشدد الهاجري على أهمية الإفصاح عن كامل البيانات عند التسجيل لمراجعتها ومطابقتها مع الجهات ذات العلاقة وذلك لتجنب عدم الأهلية في الدورات القادمة، داعيًا المستفيدين الذين طرأ تغيير على بيانات دخلهم مثل الراتب الشهري للمستفيد أو المبالغ المالية العائدة من الأعمال الحرة أو العوائد المالية الناتجة من السجلات التجارية أو العوائد العقارية وغيرها فإنه يلزم تعديلها عبر البوابة الإلكترونية من خلال الرابط (اضغط هنا) .

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