تراجع الأسهم خلال تعاملات السوق اليوم بنحو 100 نقطة

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تراجعت الأسهم في المملكة خلال تعاملات جلسة اليوم بنحو 100 نقطة، وسط تراجع لغالبية القطاعات ويأتي هبوط السوق بضغط رئيس من قطاع البنوك بشكل رئيس ثم قطاعي المواد الاساسية والطاقة.

وتأثر السوق بتراجع سهم “أرامكو ” 0.6 في المئة في حين واصل سهم أكواباور مساره الهابط وللجلسة السادسة على التداول، حيث يتداول السهم عند مستوى 136.4 ريال متراجعا بواقع 3.1 في المئة.

السوق في المملكة يتداول دون مستوى 10950 نقطة

ويتداول السوق في المملكة دون مستوى 10950 نقطة بعد تراجع المؤشر العام نحو 1 في المئة.

في الوقت نفسه، تراجع سهم أسواق عبد الله العثيم بواقع 6.8 في المئة، حيث تداول السهم دون أحقية أرباح البالغة 7.5 ريال للسهم، فيما هبط سهم مجموعة تداول بـ 4.7 في المئة ليتداول السهم عند أدنى مستوى منذ فبراير الماضي.

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