بقيادة أمريكية.. نشر 100 سفينة مسيرة بمياه الخليج العام القادم

تواصل – وكالات:

أعلن قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال مايكل كوريلا، أن قوة مخصصة للأنظمة غير المأهولة في الخليج ستنشر أكثر من 100 سفينة مسيرة في مياه المنطقة الاستراتيجية بحلول العام المقبل.

اقرأ أيضًا:

«الإرياني»: استهداف ناقلة النفط امتداد لأعمال القرصنة الإيرانية

هجوم على ناقلة نفط قبالة عُمان

يأتي ذلك في أعقاب اتهمات وجهتها الولايات المتحدة لإيران بالوقوف وراء هجوم بطائرة من دون طيار على ناقلة نفط محملة بالوقود قبالة عُمان، في هجوم هو الأحدث في سلسلة التوترات المتصاعدة بين الجانبين.

وقال كوريلا في مؤتمر «حوار المنامة» السنوي: «بحلول هذا الوقت من العام المقبل، ستنشر قوة – 59 أسطولاً يضم أكثر من 100 سفينة فوق سطح (البحر) وتحته غير مأهولة، تعمل وتتواصل معاً».

اقرأ أيضًا:

بعد استهداف ناقلة نفط.. طائرة مسيرة تُحلّق فوق سفينة في خليج عمان

دمج الأنظمة غير المأهولة والذكاء الاصطناعي

وتم إطلاق القوة – 59 في سبتمبر 2021 في البحرين، مقر الأسطول الخامس، بهدف دمج الأنظمة غير المأهولة والذكاء الاصطناعي في عمليات الشرق الأوسط بعد سلسلة من هجمات الطائرات بدون طيار ضد السفن ألقي باللوم فيها على إيران.

وقال كوريلا إنه بالإضافة إلى السفن غير المأهولة، فإن الولايات المتحدة «تبني برنامجًا تجريبيًا هنا في الشرق الأوسط للتغلب على الطائرات بدون طيار مع شركائنا»، من دون تفاصيل إضافية.

وأضاف الجنرال الأمريكي «مع تقدم تكنولوجيا الطائرات بدون طيار، فقد يكون (تطوير) أعدائنا للطائرات المسيرة أكبر تهديد تكنولوجي للأمن الإقليمي».