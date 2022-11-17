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حفل يتحول لكارثة.. وفاة 20 فلسطينيا معظمهم أطفال في حريق بقطاع غزة (فيديو)
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حفل يتحول لكارثة.. وفاة 20 فلسطينيا معظمهم أطفال في حريق بقطاع غزة (فيديو)

حفل يتحول لكارثة.. وفاة 20 فلسطينيا معظمهم أطفال في حريق بقطاع غزة (فيديو)

حفل يتحول لكارثة.. وفاة 20 فلسطينيا معظمهم أطفال في حريق بقطاع غزة (فيديو)
٠٩:٣٤:٢٥ م، الخميس، ٢٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

توفي حوالى 20 فلسطينيا ، وأصيب آخرون، مساء اليوم الخميس، في حريق كبير اندلع بمبنى سكني في مخيم جباليا، شمال قطاع غزة.

نقل المصابين إلى المستشفى ومحاولات لإخماد الحريق

وجرى إخراج عدد من الضحايا والمصابين من داخل المبنى، وتم نقلهم إلى المستشفى الأندونيسي في بلدة بيت لاهيا المجاورة، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وأكد مراسل الوكالة أن الحريق التهم أجزاء واسعة من المبنى السكني وتسبب بعدد من الوفيات والإصابات، وأن المواطنين وطواقم الدفاع المدني يحاولون إخماد الحريق

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20 قتيلا أغلبهم أطفال

وأفاد متابعون أن الحريق أسفر عن مصرع 20 شخصا، معظمهم من الأطفال، كانوا في حفل يوم ميلاد والذي تحول لكارثة.

بينما أظهر مقطع فيديو، اندلاع النيران داخل المبنى، ومحاولات للسيطرة عليها.

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حريق مبنى سكني فلسطين قطاع غزة مصرع 20 فلسطينيا مخيم جباليا

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