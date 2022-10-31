خبير تغذية عالمي: تناول الكحول يصيبك بالجلطة الدماغية

تواصل – فريق التحرير:

كشف البروفيسور مارتن أودونيل من جامعة غالواي الإيرلندية، أن تناول الكحول قد يسبب الجلطة الدماغية.

وأوضح أن تناول 5 جرعات من الكحول في اليوم يزيد من خطر الإصابة بالجلطة الدماغية، بحسب ما نقلته مجلة Neurology.

وأضاف أن من يتناولون الكحول هم أكثر عرضة للإصابة بجلطة دماغية بنسبة 14٪ مقارنة بمن لا يتعاطونه، وفق موقع “روسيا اليوم”.

الكحول والجلطة الدماغية

وبحسب المصدر ذاته، فإن فريقًا علميًا برئاسة البروفيسور أدونيل أجرى دراسة، ذكر فيها أن تناول خمس جرعات من الكحول في اليوم، مرة واحدة في الشهر، يزيد من خطر الإصابة باحتشاء الدماغ بنسبة 29% وبالجلطة الدماغية النزفية بنسبة 76%.

وأشارت الدراسة إلى أن الباحثين تناولوا خمس جرعات من الكحول تعادل خمسة كؤوس من مشروب يحتوي على نسبة عالية من الكحول (40%). أو 2.5 لتر من الجعة، أو نصف قنينة خمر.

وتابعت أنه في حالة التخلي عن تناول الكحول ينخفض خطر الإصابة بالجلطة الدماغية بشكل كبير.

اقرأ أيضًا:

حسم الجدل.. المملكة لن تلغي حظر الكحول