بالإنفوجراف.. 10 تدابير للوقاية من متحور XBB

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أوصى خبراء وأطباء صحة بضرورة اتباع 10 أمور مهمة للوقاية من متحور «XBB» الذي ظهر في عدد من دول المنطقة وبينها المملكة مؤخرًا.

10 تدابير للوقاية من متحور XBB

والتدابير العشرة هي:

1-استكمال جرعات لقاح كورونا واستكمال الجرعات التنشيطية المستحقة.

2-الحصول على الجرعة الموسمية من لقاح الإنفلونزا.

3-إلزام كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة بتلقي اللقاح.

4- اتخاذ الإجراءات الوقائية من العدوى التنفسية.

5-غسل الأيدي بشكل مستمر.

6-لبس الكمامة في الأماكن المزدحمة.

7- حماية الآخرين بتطبيق العزل المنزلي في حال ظهور الأعراض.

8-عدم مخالطة الآخرين “حتى لو كانت إنفلونزا”.

9- تفعيل العمل عن بعد عند وجود أعراض.

10-اتباع الإرشادات العامة وعدم إهمالها.

ماذا تعرف عن متحور XBB؟

يذكر أن متحور XBB تم اكتشافه في سنغافورة في أغسطس الماضي، وهو مزيج من المتغيرات الفرعية BA.2.75 و BJ.1 من متحور أوميكرون، و لقد ظهر الآن في 17 دولة حول العالم.

وحول المتحور قال الدكتور سيباستيان مورير ستروه، مدير معهد المعلوماتية الحيوية، إن البديل الجديد لفيروس كورونا أي: “متحور XBB” هو نتيجة لتراكم التغييرات في بروتين سطح ارتفاع الفيروس.

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