«أمامك 10 ثوانٍ فقط».. طريقة إنقاذ نفسك عند إصابتك بـ«النوبة القلبية»

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نشرت حسابات متخصصة في الطب على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، تدوينات عبارة عن نصائح لتُمكن الشخص الذي يصاب بالأزمة القلبية التي ينتج عنها في الغالب الموت المفاجئ.

ومع انتشار ظاهرة الموت المفاجىء بسبب النوبة القلبية بين الكبار والصغار على حد سواء، فإن هذه التنبيهات تعلمنا كيف نتفادى النوبة القلبية وننقذ أنفسنا منها إذا كنت لوحدك ( لاقدر الله ).

وتابع : شارحًا الطريقة كالتالي:

1- لنقل إنها الـ٨ مساءً وانت ذاهب للمنزل (لوحدك) بعد يوم صعب في العمل.

2 – انت تعبان جدًا، متضايق ومحبط.

3 – فجأةً تصاب بألم شديد في صدرك يمتد إلى ذراعك وفكك، وأنت على بعد 5 كم فقط من المستشفى القريب من منزلك.

4 – لسوء الحظ لا تعلم إن كنت تستطيع الوصول إلى المستشفى أم لا.

5- لقد تدربت في الإنعاش على الآخرين ولكن لم يتم تدريبك على إنعاش نفسك.

6 – كيف تنجو من نوبة قلبية وانت لوحدك؟

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7- بما أن الكثير يكونون وحيدين عند تعرضهم لنوبة قلبية، الشخص الذي يدق قلبه بطريقة غير منتظمة ويبدأ بالشعور بالدوار، لديه فقط 10 ثواني قبل فقدان الوعي.

8- لكن هؤلاء باستطاعتهم مساعدة أنفسهم عن طريق الكح المتكرر القوي.. (نفس عميق) لا بد أن يسبق كل كحة، والكحة يجب أن تكون عميقة وطويلة، كما تكح عندما تريد التخلص من البلغم في صدرك.

9- نفس وكحة يجب أن تكرر حوالي كل ثانيتين باستمرار حتى وصول المساعدة أو الشعور بضربات قلب طبيعية مرة أخرى.

10- النفس العميق يوصل الأكسجين للرئتين والكحة تضغط القلب وتبقي الدم يدور. كما أن الضغط على القلب يساعد على عودة انتظام دقات القلب. بهذه الطريقة يستطيع المصاب بالنوبة الوصول للمستشفى.

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