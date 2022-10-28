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لا حصانة لأحد.. محطات تاريخية في رحلة المملكة لمكافحة الفساد (فيديو)

لا حصانة لأحد.. محطات تاريخية في رحلة المملكة لمكافحة الفساد (فيديو)

لا حصانة لأحد.. محطات تاريخية في رحلة المملكة لمكافحة الفساد (فيديو)
٠٩:٢٢:٠٢ م، الجمعة، ٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

استعرض تقرير لقناة “العربية” جهود المملكة في مكافحة الفساد، مشيرًا إلى أنه تم توحيد الجهات الرقابية تحت مظلة واحدة هي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

وأضاف التقرير: كانت الشفافية هي السمة الأبرز خلال السنوات الخمسة لكل إعلان حول جرائم الفساد ومرتكبيها، وآخرها الأمر الملكي بإعفاء رئيس جامعة الملك عبد العزيز وإحالته للتحقيق.

كما تم استعراض لقاء سابق مع ولي العهد، قال فيه إنه لن ينجو أي شخص متهم في قضية فساد مهما كان مركزه، سواء وزيرًا أو أميرًا أو أيًا كان.

مراحل مكافحة الفساد في المملكة:

1- في إبريل عام 2017 تم إعفاء وزير الخدمة المدنية وإحالته للتحقيق.

2- نوفمبر 2017 حملة “الريتز” الشهيرة لاستعادة 400 مليار.

3- سبتمبر 2020 إحالة قائد القوات المشتركة للتقاعد والتحقيق، وإعفاء نائب أمير الجوف وإحالته للتحقيق.

4- سبتمبر 2021 إعفاء مدير الأمن العام وإحالته للتحقيق.

5- أكتوبر 2022 إعفاء رئيس جامعة الملك عبد العزيز وإحالته للتحقيق.

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الكلمات الدلالية:
الأمير محمد بن سلمان الفساد مكافحة الفساد هيئة الفساد ولي العهد

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