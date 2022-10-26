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لعشاق الشوكولاتة.. تعرف على أفضل وقت وأحسن طريقة لتناولها  

لعشاق الشوكولاتة.. تعرف على أفضل وقت وأحسن طريقة لتناولها  

لعشاق الشوكولاتة.. تعرف على أفضل وقت وأحسن طريقة لتناولها  
٠٨:١٩:١٦ ص، الأربعاء، ١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت عالمة التغذية، ناتالي أليبراندي، أن أفضل وقت لتناول الشوكولاتة هو الساعة 11 صباحًا أي قبل الغداء، وأنه يجب تناولها غير مجمدة وعند درجة حرارة 18 مئوية.

وأوضحت أن من مخاطر تخزين الشوكولاتة في البراد هي ازدهار السكر والأكسدة وانتقال المذاق والرائحة إلى الشوكولاتة، وفق صحيفة “تليجراف”.

11 صباحًا قبل الغداء

وقالت أليبراندي إن الساعة 11 صباحًا هي أفضل وقت لتناول الشوكولاتة لأن الكاكاو يحتوي على مادة الكافيين والسكر، مما يجعله منعشًا بشكل جيد قبل الغداء.

وأضافت أن واحدًا من كل خمسة أشخاص يقومون بتناول قطع شوكولاتة بين وجبتي الإفطار والغداء.

وبينت أن الشوكولاتة هي طعام شهي عميق، مشيرة إلى أن فهم الحاجة إلى تناول الشوكولاتة، بصريًا وسمعيًا، يجلب إحساسًا ينعش مستقبلات التذوق ويزيد من الاستمتاع بالنكهة”.

وتابعت أن تناول الشوكولاتة في وقت مبكر من اليوم قبل تغير مذاق الفم، هو أيضًا اكتشاف رئيس سيفاجأ به الكثيرون، مما يجعلها خيارًا جيدًا للوجبات الخفيفة في منتصف الصباح.

وكانت دراسة، أجريت على 2000 بالغ، بتكليف من شركة لإنتاج الشوكولاتة، كشفت أن 78% من الأشخاص اعترفوا بتخزين الشوكولاتة في البراد.

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