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فيديو نادر.. «اللحيدان» يوضح صفات من يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب
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فيديو نادر.. «اللحيدان» يوضح صفات من يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب

فيديو نادر.. «اللحيدان» يوضح صفات من يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب

فيديو نادر.. «اللحيدان» يوضح صفات من يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب
٠٧:٤٨:٢٥ ص، الأربعاء، ١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال سماحة الشيخ صالح اللحيدان – رحمه الله- إن في الأمة الإسلامية العظيمة سبعون ألفًا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب.

صفات السبعين ألفًا الذين يدخلون الجنة بغير حساب

وأوضح خلال مقطع فيديو نادر منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الصحابة رضي الله عنهم حين اخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، سألوه عن صفات هؤلاء السبعين ألفًا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال عليه الصلاة والسلام: « هم الذين لا يسترقون»، أي لا يطلب الواحد منهم من غيره أن يرقيه من صداع أو ألم أو مرض.

لا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون

وأضاف أنه من صفاتهم أيضًا أنهم لا يكتوون، أي يأخذون أي نوع من العلاج للأمراض المختلفة والمتعددة ويكون آخره الكي، مشيرًا إلى أنه على ربهم يتوكلون، أي يتوكلون على الله عز وجل في جميع أمورهم، وأن جميع أمورهم مبنية على التوكل على الله وحده لا شريك الله، فهؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب.

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الكلمات الدلالية:
التوكل على الله اللحيدان صالح اللحيدان صفات أهل الجنة

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